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Идеальный ремонт без предоплатыот 2700 руб./м2 с гарантией 36 месяцев
  • Помогаем выбрать качественные материалы
  • Точная стоимость в договоре
  • Доставка строительных материалов
  • Контроль качества прорабом
  • Сдача помещения без строительного мусора
  • Работа по договору
  • Поэтапная оплата
  • Технический надзор
  • Гарантия 3 года

Качественный ремонт квартир под ключ в Москве

Стоит задача отремонтировать свое жилье? Современный ремонт квартир под ключ, это комплекс мероприятий, от дизайн-проекта до завершающих ремонтно-отделочных работ и меблировки, позволяющих полностью обустроить любое помещение. Мы поможем реализовать любые дизайнерские идеи. И жизнь в вашем доме будет комфортной и качественной.

Тарифы на ремонт квартиры

  • Косметический ремонт
    от 2700 руб/м2

    Самый быстрый вид ремонта и недорогой способ освежить интерьер помещения

    • Демонтажные работы;
    • Выравнивание стен и пола помещения;
    • Покраска стен и потолка;
    • Установка розеток, частичная разводка электрики;
    • Подготовка стен под обои;
    • Установка натяжных потолков;
    • Укладка ламината, паркета;
    • Укладка напольного покрытия в ванной;
    • Поклейка новых обоев;
    • Замена сантехники;
    • Установка дверей, плинтусов, дополнительных аксессуаров;
    • Монтаж натяжного потолка;
    • Установка мебели;
    • Прораб с мастерами сами закупают отделочный черновой материал и предоставляют чеки;
    • Вывоз мусора, уборка помещения;
  • Капитальный ремонт
    от 6500 руб/м2

    Ремонт включает в себя работы с сантехникой, замену основных конструкций и старых инженерных коммуникаций на новые, а также декоративную отделку.

    • Демонтажные и подготовительные работы;
    • Перепланировка (демонтаж старых и возведение новых стен, перегородок);
    • Штукатурка стен по маякам;
    • Штукатурка потолка по маякам;
    • Шпаклевка стен под окраску;
    • Замена стояка хвс или гвс;
    • Монтаж труб;
    • Выравнивание стен и полов;
    • Устройство стяжки пола;
    • Обновление электропроводки, прокладка новой электрики с 5 ти жильный сечением, монтаж розеток и выключателей, установка автоматов и УЗО;
    • Монтаж сантехнической мебели;
    • Оклейка стен обоями;
    • Возведение перегородок;
    • Звукоизоляция перегородок;
    • Проводится прокладка кабеля для подключение теплого пола;
    • Поклейка обоев, покраска стен, декоративная штукатурка, укладка плитки из керамогранита;
    • Укладка керамической плитки;
    • Устройство ламината, паркета, плитки, установка плинтусов;
    • Подключение стиральной машины;
    • Замена межкомнатных дверей;
    • Установка окон;
    • Установка и подключение розеток;
    • Доставка материалов до квартиры заказчика;
    • Выполняется разработка проекта вентиляции, водоснабжения, канализации, отопления, электрики по ГОСТ.;
    • Помогаем выбрать чистовой и черновой материал;
    • Согласуем по желанию индивидуальную планировку со всем оформлением.;
    • Вывоз мусора и в подарок проводим генеральную уборку помещения после подписания акта приемки;
    • Предоставляем помощь по согласованию перепланировки;
  • Евроремонт
    от 8500 руб/м2

    Ремонтные работы с использованием элитных чистовых материалов.

    • Выезд дизайнера и сметчика на объект;
    • Составление сметы по вашему ремонту с материалами и мебелью;
    • Рабочий проект: разработаем 2 варианта планировки;
    • Проект электромонтажных работ, проект сантехнических работ;
    • Светотехнический проект, включая расчет освещенности;
    • Авторский надзор;
    • Дизайн проект с вариантами стилей;
    • Подбор, закупка и доставка материала;
    • Венецианская штукатурка;
    • Закупка материалов;
    • Укладка напольных покрытий;
    • Штукатурка стен;
    • Грунтовка стен, пола и потолка;
    • Облицовка стен плиткой;
    • Оклейка стен обоями;
    • Полный комплекс демонтажных работ;
    • Полный комплекс черновых работ;
    • Полный комплекс чистовых работ;
    • Вместо натяжных потолков используем многоуровневые из гкл knauf;
    • Устройство демпферной ленты по периметру примыкания к стенам;
    • Укладка плитки из керамогранита;
    • Замена остекления;
    • Возведение перегородок;
    • Новая канализация, система отопления и водоснабжения;
    • Монтаж силового кабеля;
    • Прокладка кабеля в ПВХ трубе, установка электрики, подключение осветительных приборов;
    • Подбор мебели под тон стен и стиль интерьера;
    • Установим умный дом премиум класса;
    • Согласование перепланировки перед ремонтом квартиры, подготовка документов;
    • Поставка строительных материалов;
    • Вывоз строительного мусора и уборка после ремонта;
    • Рассрочка на 12 месяцев без процентов;
    • Все работы по европейскому стандарту DIN;
Рассчитать стоимость

Средняя стоимость и сроки на выполнение ремонта с материалом

Капитальный ремонтПлощадьПрайс на материалыРасценки на работыИтогоСроки
Студия25 м²117000 р.195000 р.312000 р.До 1 месяца
Однокомнатная40 м²156000 р.240000 р.396000 р.60-70 дней
Двухкомнатная65 м²253000 р.390000 р.643000 р.90-100 дней
Трехкомнатная80 м²312000 р.480000 р.792000 р.100-120 дней
4-к квартира130 м²608400 р.1014000 р.1622400 р.До 5 месяцев
Апартаменты90 м²421200 р.702000 р.113200 р.До 4 месяцев
Коттедж, загородный дом400 м²1684800 р.2808000 р.4492800 р.До 1.5 года
Таунхаус170 м²716040 р.1193400 р.1909440 р.До 4.5 месяцев
Косметический ремонтПлощадьПрайс на материалыРасценки на работыИтогоСроки
Студия25 м²48600 р.81000 р.129600 р.До 1 месяца
Однокомнатная40 м²77760 р.129600 р.207360 р.30-35 дней
Двухкомнатная65 м²126360 р.210600 р.336960 р.40-50 дней
Трехкомнатная80 м²155520 р.259200 р.414720 р.55-60 дней
4-к квартира130 м²252720 р.421200 р.673920 р.До 3 месяцев
Апартаменты90 м²174960 р.291600 р.466560 р.65-75 дней
Коттедж, загородный дом400 м²699840 р.1166400 р.1866240 р.До года
Таунхаус170 м²330480 р.550800 р.881280 р.До 3.5 месяцев
Ремонт в новостройке (косметический)ПлощадьПрайс на материалыРасценки на работыИтогоСроки
Студия25 м²40500 р.67500 р.108000 руб.До 1 месяца
Однокомнатная40 м²64800 р.108000 р.172800 руб.25-35 дней
Двухкомнатная65 м²105500 р.175500 р.280800 руб.40-45 дней
Трехкомнатная80 м²129600 р.216000 р.345600 руб.50-55 дней
4-к квартира130 м²210600 р.351000 р.561600 руб.До 3 месяцев
Апартаменты90 м²145800 р.243000 р.388800 руб.60-65 дней
Коттедж, загородный дом400 м²583200 р.972000 р.1555200 руб.До 10 месяцев
Таунхаус170 м²275600 р.459000 р.734400 руб.До 3.5 месяцев
Ремонт в новостройке (капитальный)ПлощадьПрайс на материалыРасценки на работыИтогоСроки
Студия25 м²97500 р.162500 р.260000 руб.До 1 месяца
Однокомнатная40 м²156000 р.260000 р.416000 руб.До 50-60 дней
Двухкомнатная65 м²253500 р.422500 р.676000 руб.80-90 дней
Трехкомнатная80 м²312000 р.520000 р.832000 руб.100-110 дней
4-к квартира130 м²507000 р.845000 р.1352000 руб.До 4.5 месяцев
Апартаменты90 м²351000 р.585000 р.936000 руб.До 3 месяцев
Коттедж, загородный дом400 м²1406000 р.2340000 р.3744000 руб.До года
Таунхаус170 м²663000 р.1105000 р.1768000 руб.До 4 месяцев
Любые формы оплат
Наличный расчет
на месте
Рассрочка
на 3,6,9 месяцев
Кредит на ремонт
до 2-х лет
Безналичный расчет
на наш счет
Наши работы
Ремонт в новостройке под ключ
Тип ремонта
Евроремонт
Площадь
55 кв.м.
Стоимость
561000 руб.
Срок
85 дней
Подробнее
Капитальный ремонт
Тип ремонта
Капитальный
Площадь
40 м2
Стоимость
408000 руб.
Подробнее
Ремонт в новостройке
Тип ремонта
Капитальный
Площадь
36 кв.м
Стоимость
222 608р.
Срок
2 месяца
Подробнее

Преимущества ремонта квартир в «ЯРемонт»

Хотите сделать ремонт? Ищете хорошую строительную компанию? Обращайтесь к нам. Мы предлагаем вам огромный спектр услуг по отделке по самым выгодным ценам за м2. Преимущества сотрудничества с нами:

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    Гарантия В течение 36 месяцев мы бесплатно устраним выявленные дефекты после приемки помещения.
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    Скидки и Акции Регулярно проводим акции для клиентов.
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    Смета в день замера Точная смета на отделку помещения составляется при вас на объекте.
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    Официальный договор Заключаем договор с фиксацией этапов работ, сроков и стоимости.
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    Профессиональные дизайнеры Предложим готовые варианты перепланировок и сделаем технический дизайн-проект с визуализацией для выбора уютного стиля ремонта.
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    Собственный склад строительных материалов Строительные бригады получают материалы без задержек, а заказчик получает выгодную стоимость.

Одно из важных наших достоинств это неизменное высокое качество ремонта квартир по доступным ценам. Мы используем только качественные материалы, которые закупаем по партнерской цене в результате чего можем снижать стоимость на наши услуги.

Мы выполняем косметический, капитальный и евроремонт по доступным ценам. Ниже вы можете просмотреть перечень работ по каждому типу ремонта и рассчитать его стоимость по вашим параметрами.

Калькулятор ремонта квартиры
  • Ремонт помещения 68% точность расчета
  • Вызвать замерщика 100% точность расчета

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Этапы ремонта и отделки квартир

Порядок проведения качественного, комплексного, дизайнерского или частичного ремонта квартиры включает в себя этапы:

Заказать выезд замерщика
Составление сметы и заключение договора
Закупка и доставка материалов
Поэтапное выполнение работ
Черновые работы
Чистовая отделка
Поэтапная оплата выполненных работ
Уборка помещения после ремонта
Подписание финального акта

Оставьте заявку на сайте или позвоните по номеру +7(495)540-49-58. Мы согласуем с вами удобную дату на выезд замерщика. Наш специалист – опытный строитель. Он сможет обмерить все помещения, определить главное направление ремонта, оценить состояние и особенности вторичного жилья или квартиры в новом ЖК. Также в зависимости от ваших пожеланий, подберет наиболее подходящие под указанный бюджет варианты отделочных материалов.

Замерщик при вас произведет расчет сметы после обмера помещения и согласования отделочных материалов. Официальный договор с компанией можно заключить как сразу, так и в любое удобное время. Стоимость ремонта и сроки фиксируются строго в договоре. Важно! Нанимать специалистов для каждого отдельного этапа работ проблемно и затратно.

После согласования всех нюансов и подписания договора, на объект доставляем необходимый черновой и чистовой материал с собственного склада, или используем для ремонта отделочные материалы клиента.

Снятие обоев, демонтаж штукатурного слоя или стен, которые не предполагаются новым планом квартиры, удаление полов.

Включают демонтаж старых конструкций во вторичном жилье либо черновую отделку в новостройках: проектирование, разводка и монтаж коммуникаций. Выполняется стяжка пола. Замена оконных конструкций. Выравнивание стен и потолков. Предчистовая грунтовка поверхностей квартиры.

Отделка потолка, стен и пола, установка дверей. Монтаж сантехнического оборудования и мебели.

Оплата ремонта производится поэтапно, согласно актам о выполненных работах.

По завершению работ до сдачи объекта, компания вывозит строительный мусор и делает влажную уборку квартиры.

Последний этап ремонта — подписываете акты приемки. Можно заезжать и жить с комфортом.

от 2700 руб./м2

Калькулятор ремонта

Услуги ремонта

Бюджетныйот 2700 руб/м2
Косметическийот 3240 руб/м2
Капитальныйот 6500 руб/м2
Ремонт под ключот 4320 руб/м2
Чистовой ремонтот 2700 руб/м2
Черновой ремонтот 3500 руб/м2
Элитный ремонтот 16320 руб/м2
В новостройкеот 2700 руб/м2
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Показать все

Стоимость отдельных видов работ

Монтаж электрики
Монтаж электрикиwalletот 330 ₽/м2
  • Замена проводки
  • Установка розеток и выключателей
  • Установка автоматов и УЗО
  • Установка освещения
  • Укладка теплого пола
  • Комплексная разводка кабеля и установка электроточки
Монтаж сантехники
Монтаж сантехникиwalletот 2375 ₽/ед.
  • Установка новой ванны
  • Установка полотенцесушителя
  • Монтаж коммуникаций
  • Установка труб
Демонтаж
Демонтажwalletот 210 ₽/м2
  • Стены
  • Полы
  • Потолки
  • Снятие плитки со стен
  • Парапет на балконе или лоджии в панельном доме
Монтаж стен
Монтаж стенwalletот 135 ₽/м2
  • Возведение новых стен и перегородок
  • Выравнивание стен штукатуркой
  • Финишная шпаклевка под обои
  • Покрытие типа "Венецианская штукатурка"
  • Поклейка стеклохолста
Монтаж потолка
Монтаж потолкаwalletот 270 ₽/м2
  • Штукатурка потолка
  • Выравнивание
  • Покраска
  • ГКЛ в 1 или несколько уровней
  • Монтаж натяжного потолка
Монтаж пола
Монтаж полаwalletот 240 ₽/м2
  • Устройство стяжки пола
  • Устройство сухой стяжки
  • Укладка ламината
  • Укладка паркета
  • Грунтовка пола
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Часто задаваемые вопросы-ответы

Кто у вас работает?

В нашей компании работают мастера из РФ с высшим образованием и опытом в ремонте квартир от 7 лет. Все сотрудники проходят дополнительное обучение.

Какие гарантии на ремонт квартиры?

Сроки гарантии на ремонт прописываются в договоре и зависят от выбора отделочных материалов.

Как оплатить?

Принимаем банковские карты, наличные. Есть официальная рассрочка на ремонт от компании на 3, 6, 9 месяцев, и есть возможность оформить кредит до 2-х лет от «Тинькоф» и «Кредит Европа Банк».

Кто покупает материалы?

Вы можете купить сами, или мы закупаем материалы с предоставлением отчетной документации. Через нас получится дешевле чем в магазинах за счет прямых закупок у поставщиков.

В какие сроки будет сделан ремонт в моей квартире?

Точные даты начала и окончания работ обсуждаются индивидуально и фиксируются в договоре.

Можно ли мне контролировать ход работ?

Да. Возможен личный или дистанционный контроль с вашей стороны. Но это необязательно, к каждому объекту прикрепляется прораб со строительным образованием.

Как узнать стоимость ремонта?

Предварительную цену можно узнать у нашего менеджера или посчитать самостоятельно через калькулятор на сайте. Посмотреть расценки за квадратный метр можно в нашем прайс-листе. Точную стоимость определит только специалист после замеров и согласования всех

Есть ли у вас лицензия на выполнение ремонтно-отделочных работ?

Да, у нас есть необходимые разрешения на все виды услуг. Документация представлена на сайте.

С кем можно проконсультироваться по выбору материалов?

Консультацию проведет замерщик при первом выезде на объект для проведения замеров.

Когда нужно оплачивать – до или после?

Оплату принимаем поэтапно – это самый надежный и безопасный вариант.

Увеличится ли стоимость ремонта в смете?

Смета не увеличивается в процессе ремонта. Вы платите оговоренную сумму, зафиксированную в договоре. Увеличение или уменьшение цены возможно только по вашей инициативе, например, если хотите добавить или исключить какие-либо услуги.

Можно ли заказать дизайн-проект перед ремонтом, и сколько стоит данная услуга?

Да. У нас работают дизайнеры и проектировщики с опытом. Дизайн-проект согласовывается с заказчиком. Стоимость проекта рассчитывается индивидуально и зависит от площади помещения, сложности работы, необходимости 3D-проектирования.

Что делать, если мне некуда съехать на время ремонта?

Мы можем договориться о времени и днях выполнения ремонта, к примеру, бригада будет делать ремонт только в будни, пока вы на работе. Но имейте в виду, что в этом случае срок сдачи объекта затянется.

Наши специалисты

Мастера
Дизайнеры и технологи
Прорабы
Сметчики
Администрация
Степан

Отделочник.

Малярные работы с нуля, поклейка обоев, укладка плитки. Монтаж сложных систем вентиляции.

В компании 6 лет.

Данил

Штукатур - маляр.

Покраска стен, потолков и поклейка обоев. Правильное нанесение декоративных покрытий;

9 лет.

Михаил

Сантехник.

Замена сантехнических труб и системы отопления. Монтаж санузлов. Быстрое выполнение больших объемов работ.

В компании 2 года.

“Скорость, ответственность - мои качества.”
Матвей

Каменщик.

Монтаж стен, перегородок и других элементов;

Занимаюсь строительством больше 10 лет.

Адам

Плиточник.

Монтаж ПВХ панелей или укладка плитки в ванной и санузле.

В компании 4 года.

“Выполняю отделку по дизайн-проекту.”
Марк

Дизайн интерьера

Подготовка индивидуального дизайн-проекта с учетом всех пожеланий клиента. Согласование перепланировки и авторский надзор. Помогу удобно оформить спальню, гостиную, комнату для ребёнка, от планировки до расположения аксессуаров. Дам рекомендации по зонированию и создам уютную атмосферу в помещении.

“Вижу прекрасное - создаю новое.”
 
Мария

Дизайнер интерьера под элитный ремонт

Разработка стильного дизайн-проекта квартиры, жилого помещения, частного дома. Помогу грамотно облагородить пространство и предусмотреть все мельчайшие нюансы в работе. Помогу воплотить все желания.

Дарина

Дизайн интерьера

Составление дизайн-проекта кухни, ванной комнаты с применением в визуализации дорогих стройматериалов.

Ярослав

Дизайн интерьера

Делаю превосходный дизайн кухни. Помогаю сэкономить на внутренней отделке. Достаточно быстро подбираю обои, плитку. С нами обновить старый интерьер возможно с небольшими затратами.

Денис

Прораб по монтажу систем вентиляции.

Закупка оборудования, контроль монтажных бригад.

15 лет.

“Быстро выполняю любой ремонт.”
 
Илья

Прораб

Контроль закупок, контроль бригады.

10 лет.

“Ответственно подхожу к реализации проектов любой сложности.”
Максим

Прораб по электромонтажным работам.

Знание ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП, ГОСТ, знание монтажа электропроводок.

9 лет.

Максим

Прораб по отделочным работам.

Знание в сфере технологий внутренней отделки помещений.

13 лет.

“Умею выстраивать план и решать проблемы качественно и в срок.”
Майя

Инженер - сметчик.

Составление смет на отделку помещения большой площади. Включаю в смету сроки и стоимость.

Опыт работы 9 лет.

Серафима

Инженер - сметчик.

Быстро составляю смету на ремонт.

12 лет.

“Ответственная.”
 
Артём

Инженер - сметчик.

Ремонтируем по европейскому стандарту din в столице и области.

10 лет.

“Внимателен к мелочам, очень ответственно подхожу к выполнению ремонта.”
Александр

Директор по снабжению.

Контроль расхода материалов на ремонт.

“Я понимаю какие материалы нужны компании прямо сейчас, а какие нужны будут завтра.”
Борис

Директор по закупкам

Произвожу закупки высококачественных и эксклюзивных материалов, работа с официальными производителями и поставщиками.

Илья

Директор по качеству.

Контроль качества отделки в соответствии с требованиями нормативных документов.

“Повышение качества продукции - это то, к чему я постоянно стремлюсь.”
Виктория

Менеджер.

Общение с заказчиками и контроль заявок на выезд сметчиков.

В компании 3,5 года.

“Умение управлять временем и стрессом.”
 
Михаил

Генеральный директор.

Контроль выполнения плана и сроков ремонта.

Ева

Менеджер.

Согласование сметы и решение проблем с договорами.

“Могу решить проблему любой сложности.”
 
Владислав

Администратор.

Видео отзывы

Ремонт квартиры 45кв.м
60 дней
280 т./руб.
45 кв.м.
Капитальный ремонт квартиры 30 кв.м
45 дней
200 т./руб.
30 кв.м.
Ремонт двухкомнатной квартиры 60 кв.м
90 дней
400 т./руб.
60 кв.м.

Отзывы наших клиентов в интернете

Мы в яндекс
4.9
user
Юра Я.11 июня 2023
4.9

5 месяцев назад заключили договор с этой компанией и делали косметический ремонт двухкомнатной квартиры. Все работы сдали даже раньше оговоренного срока, по качеству претензий нет. Реставрация паркета изумительная. Было очень приятно познакомиться с профессионалами такого масштаба, не так легко найти действительно стоящих специалистов. Отдельное спасибо хочу сказать прорабу за помощь в подборе сантехники. Буду рекомендовать вашу компанию друзьям, которые планируют сделать ремонт.

user
Илья З27 декабря 2022
4.9

Хочу выразить огромную благодарность мастерам «Я Ремонт», помогли в начале с переклеиванием обоев а позже привести всю квартиру в порядок. С прорабом посоветовались, решили сделать отделку постепенно, так как я не мог сразу заплатить за весь комплексный ремонт. Из-за этого работы выполняли две разные бригады, но обе сработали отлично. Результат радует глаз, все качественно, ровно, аккуратно. Теперь квартиру смогу продать подороже.

user
Нина Т.19 октября 2023
4.9

Знакомый посоветовал нанять бригаду ремонтников из этой компании, очень нахваливал ее. Хорошее впечатление о ней сложилось уже при первой встрече с сотрудниками. Солидная организация, все официально – договор, гарантия, акт приема-передачи. Ребята сделали прекрасный ремонт новостройки под ключ, в сроки уложились, никаких минусов мы не нашли.

Мы в google
4.9
user
Наташа Степанова9 ноября 2023
4.9

Как только я впервые посетила офис этой компании, мне сразу стало понятно – тут работают профессионалы высокого уровня. У них очень хорошее портфолио с большим количеством работ в современном стиле, это мне и нужно было. Работают качественно, претензий нет. Огромная благодарность мастерам, вы лучшие!!!

user
Никита Шумилов22 апреля 2024
4.9

Вот бы все фирмы работали также ответственно, как компания «Я Ремонт». У меня с ними вообще проблем не было. Сначала проект бесплатно сделали, получился очень крутой, спасибо дизайнеру за это. После проекта все быстро согласовали, и мастера сразу приступили к отделке помещения. Качество очень понравилось, могу порекомендовать всем эту компанию.

user
Марк Копылов13 октября 2023
4.9

Рассказала хорошая подруга про эту компанию, как раз искал частных мастеров или бригаду с прорабом и комплектатором для того, чтобы сделать стандартный ремонт в своей квартире. А тут и цены неплохие и по договору официально работают, решил, почему бы не попробовать?! Приехал замерщик, все обсудили, заключили договор. Ремонт прошел просто идеально. Тут работают настоящие профессионалы, достойные хороших отзывов. Рекомендую.

Мы в Yell
4.9
user
Галкин Алексей4 октября 2023
4.9

Спешу выразить благодарность прорабу и всей рукастой бригаде за честную добросовестную работу! Буквально вчера была приемка ремонта. Удивили высоким качеством, обслуживанием и ответственным подходом. Ремонт в квартире и мелкие доделки удалось закончить даже раньше срока и не выйти за рамки сметы. На напольных покрытиях немного сэкономили благодаря закупке через юр.лицо. Большое спасибо.

user
Елена Полянская8 декабря 2022
4.9

Мне посоветовали обратиться в «Я-Ремонт» друзья. Рада, что прислушалась. Бригада отличная. Работали по договору, сделали мне готовый ремонт в своей квартире за три месяца с голых стен в новостройке. Черновая и чистовая отделка выполнена качественно, без дефектов, все ровненько, аккуратно.

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Ангелина Чичкина22 апреля 2024
4.9

Мы с мужем заказали отделочные работы в квартире у этой фирмы. Ничего плохого сказать не могу, все прошло так, как задумывалось. В ходе ремонта стоимость не изменилась. Отдельную благодарность хочу выразить прорабу, очень ответственный и тактичный человек. Я довольна, что обратилась в строй компанию «Я Ремонт».

Примеры выполненных работ

Ремонт квартиры 50 кв.м по дизайн-проекту
50 м2
95 дней
425000 руб.
Ремонт в новостройке 60 кв.м
50 м2
104 дня
510000 руб.
Евроремонт однокомнатной квартиры 55 кв.м
50 м2
85 дней
561000 руб.
Капитальный ремонт двухкомнатной квартиры 55 кв.м
50 м2
90 дней
429000 руб.
Косметический ремонт 2-х комнатной квартиры 47 кв.м
50 м2
64 дня
178200 руб.

Привлечение профессионалов к ремонту квартиры дает возможность сделать красивое, удобное и безопасное для проживания жилье быстро и недорого.

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Менеджер
Михаил
менеджер, эксперт, высшее
профессиональное
образование
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